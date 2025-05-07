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Коттеджи с видом на море в Nea Palatia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Nea Palatia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$605,371
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