Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Неа-Палатия
  5. Коттеджи

Коттеджи в Неа-Палатия, Греция

Коттедж В архив
Очистить
9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Оропос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
€285,000
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden в Оропос, Греция
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
Oropos northeast from Athens, unfinished detached house 600 sq.m. on a plot of 8 acres, 3 le…
€220,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€580,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Неа Политеа, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Неа Политеа, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€200,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Неа Политеа, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Коттедж состоит из двух независимых этажей.Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. каждая…
€300,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа Политеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€130,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€120,000
Realting.com
Перейти