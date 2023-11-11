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Квартиры в Неа-Палатия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€136,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€100,000
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