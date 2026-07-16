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Квартиры-студии в Nea Moudania, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Эта студия расположена в окрестностях города Неа Муданья в 450 метрах от красивого песчаного…
$102,900
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

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