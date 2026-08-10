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Жилье в Неа-Малгаре, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Неа-Малгара, Греция
Коттедж
Неа-Малгара, Греция
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$145,359
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$129,878
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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