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Виллы на берегу моря в Неа-Макри, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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