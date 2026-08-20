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Виллы с видом на горы в Неа-Макри, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,13 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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