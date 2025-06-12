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Таунхаусы с видом на море в Неа-Макри, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа-Макри, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$691,287
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Grekodom Development
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