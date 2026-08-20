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Таунхаусы в Неа-Макри, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Неа-Макри, Греция
Таунхаус
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$708,425
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