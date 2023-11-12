Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Неа-Макри
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Неа-Макри, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 517 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€890,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€755,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€295,000
Realting.com
Перейти