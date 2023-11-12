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Греция
Земельные участки
Неа-Макри
Земельные участки в Неа-Макри, Греция
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Неа-Макри, Греция
240 м²
Code: 1162 - Nea Makri FOR SALE Plot of 240 sq.m. With sea view Price: 50.000 € George Kosta…
€50,000
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Земельные участки
Неа-Макри, Греция
568 м²
Ref: 182 - Nea Makri SALE Земля площадью 568 кв.м., Цена: 70 000 € Джордж Костакис Ваш след…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1409 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
€680,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 903 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1385 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию земельн…
€510,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5704 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2100 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
€500,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1273 кв.м. в Аттике. На территории колодец…
€240,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1490 кв.м. в Аттике. На территории строени…
€290,000
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