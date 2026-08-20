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Коттеджи с бассейном в Неа-Макри, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$791,075
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 570 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,95 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$501,801
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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