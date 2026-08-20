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Коттеджи у моря в Неа-Макри, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$791,075
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Коттедж 6 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 6
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,18 млн
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Коттедж в Неа-Макри, Греция
Коттедж
Неа-Макри, Греция
Площадь 430 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$1,18 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$826,496
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$926,856
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Коттедж 2 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$484,091
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 5 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$501,801
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Grekodom Development
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Коттедж 8 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 8
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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