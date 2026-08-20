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Коттеджи с видом на горы в Неа-Макри, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 6
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,18 млн
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Коттедж в Неа-Макри, Греция
Коттедж
Неа-Макри, Греция
Площадь 430 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$926,856
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Коттедж 2 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$484,091
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$802,882
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$501,801
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$389,634
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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