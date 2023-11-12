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Коммерческая недвижимость в Неа-Макри, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 204 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 1204 кв.м в районе Неа Макри.Здание сост…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырех этажное жилое здание 530 кв.м в районе Мати ,которое состоит…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. У об…
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 450 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€350,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 456 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 456 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€620,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 533 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционное здание, 1984 года строения общей площадью 533 кв.м на…
€800,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилое здание площадью 340 кв.м в центре района Неа Макри. Объект сос…
€310,000
Realting.com
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