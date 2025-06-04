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Виллы в Nea Kypseli District, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в Nea Kypseli District, Греция

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