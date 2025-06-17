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Коттеджи в Nea Kypseli District, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,14 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Kypseli District, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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