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Квартиры с видом на горы в Nea Kypseli District, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$318,342
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Kypseli District, Греция

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