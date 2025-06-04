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Квартиры в Nea Kypseli District, Греция

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$297,467
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/6
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$349,013
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах
$283,787
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$318,342
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$326,127
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Параметры недвижимости в Nea Kypseli District, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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