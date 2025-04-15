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Жильё в Nea Kypseli District, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$297,467
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,94 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$318,342
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Nea Kypseli District, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов