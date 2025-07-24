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Виллы в Неа-Карвали, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Неа-Карвали, Греция
Вилла
Неа-Карвали, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Вт…
$319,526
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