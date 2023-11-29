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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Карвали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 384 кв.м. в Кавале. На территории с возможностью постро…
€120,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
Площадь 6 250 м²
 Kavala, Nea Karvali: For sale flat plot of 6250 sq.m. facade, has 319 olive trees 6*3 plant…
€33,000
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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
Код недвижимости. 11051 - Участок для продажи в Кавале Неа Карвали за € 80.000. Откройте для…
€80,000
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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
Площадь 615 м²
Кавала, Ано Лефки: Продается два участка по 615 кв.м., общая площадь которых составляет 1230…
€15,000
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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
Площадь 3 385 м²
Kavala, Ano Lefki: Corner sloping plot of 3385 sq.m. for sale. with frontage 150m. with buil…
€80,000
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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
Площадь 617 м²
Кавала, Неа Карвали: 100 метров от пляжа, участок углового уровня 617 кв.м. для продажи. с ф…
€82,000
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