Коттеджи с бассейном в Неа-Карвали, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Неа-Карвали, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Карвали, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Вт…
$317,752
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
