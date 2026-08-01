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Виллы с гаражом в Nea Kallikrateia, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа П…
$541,073
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$512,595
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Хал…
$706,242
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Агентство
Halkidiki Properties
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