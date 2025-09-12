Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Kallikrateia
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Nea Kallikrateia, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$526,698
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
