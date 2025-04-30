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Дома с видом на море в Nea Kallikrateia, Греция

коттеджи
4
4 объекта найдено
Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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