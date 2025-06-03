Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Kallikrateia
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Nea Kallikrateia, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти