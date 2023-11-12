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Шале в Неа-Каликратия, Греция

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Поселение "Вина", Греция
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
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