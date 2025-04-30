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Квартиры с видом на море в Nea Kallikrateia, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$141,949
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$135,687
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$146,124
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$135,053
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$306,467
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$166,999
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$130,468
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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