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Виллы в Неа-Ионии, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Неа-Иония, Греция
Вилла
Неа-Иония, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$866,286
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