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Таунхаусы в Неа-Ионии, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Неа-Иония, Греция
Таунхаус
Неа-Иония, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
$369,615
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Таунхаус 7 комнат в Неа-Иония, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
$368,687
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