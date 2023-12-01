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Земельные участки в Неа-Иония, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€1,10 млн
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