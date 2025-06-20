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Коттеджи с видом на горы в Неа-Ионии, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Неа-Иония, Греция
Коттедж 10 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$864,109
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Grekodom Development
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