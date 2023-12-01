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Коттеджи в Неа-Иония, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000
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