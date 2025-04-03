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Таунхаусы с видом на море в Неа-Артаки, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$281,811
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Grekodom Development
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