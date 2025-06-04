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Таунхаусы с видом на горы в Неа-Артаках, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
$240,061
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$448,810
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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