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Земельные участки в Неа-Артаки, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 471 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€525,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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