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Квартиры с видом на море в Неа-Артаки, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Квартира 4 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
$302,686
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Квартира 2 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
$177,436
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов