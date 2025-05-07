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Таунхаусы в Nea Artaki Municipal Unit, Греция

Неа-Артаки
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$306,210
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Artaki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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