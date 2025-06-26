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Отели в Nea Artaki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 2 762 м² в Municipality of Chalkida, Греция
Отель 2 762 м²
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 762 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
$2,21 млн
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Grekodom Development
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