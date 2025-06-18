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Таунхаусы с видом на горы в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$150,144
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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