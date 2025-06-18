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Квартиры в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Продается квартира – Последний этаж, район Аликарнассос, Ираклион (Крит)Современное и функци…
$90,789
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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