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Таунхаусы с видом на море в Наксос, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$375,748
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Таунхаус 6 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$401,841
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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