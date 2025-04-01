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Многоуровневые квартиры в Наксос, Греция

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Saint Arsenius, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Saint Arsenius, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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