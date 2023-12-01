Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Наксос

Земельные участки в Наксос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Наксос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Наксос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти