Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферийная единица Наксос

Земельные участки в периферийная единица Наксос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
€160,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки
Айос-Георгиос, Греция
Площадь 1 350 м²
Property Code. 1243 - Plot Irakleia FOR SALE. Size: 1350 m2, Price310.000 € Code: 1243 - A…
€310,000
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Наксос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Наксос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
€750,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koufonisi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koufonisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€320,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти