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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Schinoussa, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу семь таухаусов, общей площадью 220 кв.м. на острове Киклад, Схинуса.…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Panaghia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Panaghia, Греция
Комнаты 1
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 436 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
€1,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agiassos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agiassos, Греция
Комнаты 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу большой участок на берегу моря на острове Наксос, Киклады. На участк…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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