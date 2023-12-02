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Коттеджи в Науса, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Науса, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Науса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€160,000
в месяц
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Grekodom Development
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