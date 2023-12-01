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Отели в Науса, Греция

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1 объект найдено
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Науса, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Науса, Греция
Комнаты 18
Площадь 822 м²
Количество этажей 2
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
€1,40 млн
в месяц
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