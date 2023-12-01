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Жильё в Науса, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Spalni в Rodochori, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Rodochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€80,000
в месяц
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