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Земельные участки в Науса, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Науса, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Науса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
€750,000
Realting.com
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